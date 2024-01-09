Люков Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люков Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Люков Михаил Титович

Мать: Люкова Агафья Захаровна

Рождение ребёнка
19.04.1958

Дочь: Лукуткова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Люкова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Люкова Томара Владимировна

Мать ребёнка: Люкова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люков Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Люкова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Люкова Любовь

Смерть
Неизвестно
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