Люков Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Люков Михаил Титович
Мать: Люкова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
19.04.1958
Дочь: Лукуткова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Люкова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Люкова Томара Владимировна
Мать ребёнка: Люкова Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люков Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Люкова Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Люкова Любовь
Смерть
Неизвестно