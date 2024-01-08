Люков Михаил Титович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Люков Михаил Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Люков Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Люкова Агафья Захаровна

Рождение ребёнка
26.09.1918

Дочь: Гаврилова (Люкова) Надежда (Анастасия) Михайловна

Мать ребёнка: Люкова Агафья Захаровна

Рождение ребёнка
06.04.1930

Сын: Люков Виктор (Валентин) Михайлович

Мать ребёнка: Люкова Агафья Захаровна

Смерть
Неизвестно

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