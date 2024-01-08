Люков Михаил Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Люков Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Люкова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
26.09.1918
Дочь: Гаврилова (Люкова) Надежда (Анастасия) Михайловна
Мать ребёнка: Люкова Агафья Захаровна
Рождение ребёнка
06.04.1930
Сын: Люков Виктор (Валентин) Михайлович
Мать ребёнка: Люкова Агафья Захаровна
Смерть
Неизвестно