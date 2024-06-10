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Яковлева Фекла Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1712 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1748 ст.

Сын: Тимофеев Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1758 ст.

Сын: Тимофеев Авксентий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1760 ст.

Сын: Тимофеев Никон Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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