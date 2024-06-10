Яковлева Фекла Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1712 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1712 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748 ст.
Сын: Тимофеев Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1758 ст.
Сын: Тимофеев Авксентий Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1760 ст.
Сын: Тимофеев Никон Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно