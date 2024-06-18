Тимофеев Никон Тимофеевич 1760 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Никон Тимофеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: не указан

Мать: Яковлева Фекла Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
15.05.1782 ст.

Жена: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.05.1783 ст.

Сын: Тимофеев Никифор Никонович

Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1787 ст.

Сын: Тимофеев Фокей Никонович

Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1794 ст.

Дочь: Тимофеева Татьяна Никоновна

Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1797 ст.

Сын: Тимофеев Ефрем Никонович

Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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