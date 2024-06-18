Тимофеев Никон Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: не указан
Мать: Яковлева Фекла Яковлевна
Бракосочетание
15.05.1782 ст.
Рождение ребёнка
26.05.1783 ст.
Сын: Тимофеев Никифор Никонович
Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
22.09.1787 ст.
Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
19.01.1794 ст.
Дочь: Тимофеева Татьяна Никоновна
Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна
Рождение ребёнка
28.01.1797 ст.
Мать ребёнка: Федорова (Яковлева) Ефимия Игнатьевна
Смерть
Неизвестно