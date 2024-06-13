Тимофеев Григорий Тимофеевич 1748 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеев Григорий Тимофеевич

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1748 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: Яковлева Фекла Яковлевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Савельева) Матрона Савельевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.01.1783 ст.

Дочь: Тимофеева Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: (Савельева) Матрона Савельевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.06.1786 ст.

Жена: (Дмитриева) Агрофена Дмитриевна

Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1788 ст.

Сын: Тимофеев Гурий Григорьевич

Мать ребёнка: (Дмитриева) Агрофена Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1790 ст.

Дочь: Тимофеева Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: (Дмитриева) Агрофена Дмитриевна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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