Тимофеев Григорий Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: Яковлева Фекла Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.01.1783 ст.
Дочь: Тимофеева Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: (Савельева) Матрона Савельевна
Бракосочетание
20.06.1786 ст.
Чинчурино, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.11.1788 ст.
Сын: Тимофеев Гурий Григорьевич
Мать ребёнка: (Дмитриева) Агрофена Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.09.1790 ст.
Дочь: Тимофеева Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: (Дмитриева) Агрофена Дмитриевна
Смерть
Неизвестно