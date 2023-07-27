Буланова Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.06.1937
Сын: Кузьмин Евгений Афонасьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Афонасий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Зоя Афонасьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Афонасий Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Лидия Афонасьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Афонасий Алексеевич
Смерть
Неизвестно