Буланова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буланова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1937

Сын: Кузьмин Евгений Афонасьевич

Отец ребёнка: Кузьмин Афонасий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Зоя Афонасьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Афонасий Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Лидия Афонасьевна

Отец ребёнка: Кузьмин Афонасий Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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