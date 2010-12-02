Кузьмин Евгений Афонасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1937
Дата смерти02.12.2010
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937
Отец: Кузьмин Афонасий Алексеевич
Мать: Буланова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Маргорита Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маргорита Николаевна
Рождение ребёнка
17.08.1971
Мать ребёнка: Фомичева Анна Федоровна
Рождение ребёнка
06.07.1978
Дочь: Кузьмина Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Фомичева Анна Федоровна
Смерть
02.12.2010