Кузьмин Евгений Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмин Евгений Афонасьевич

Кузьмин Евгений Афонасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1937

Дата смерти

02.12.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1937

Отец: Кузьмин Афонасий Алексеевич

Мать: Буланова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузьмин Игорь Евгеньевич

Мать ребёнка: Маргорита Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маргорита Николаевна

Рождение ребёнка
17.08.1971

Сын: Кузьмин Олег Евгеньевич

Мать ребёнка: Фомичева Анна Федоровна

Рождение ребёнка
06.07.1978

Дочь: Кузьмина Юлия Евгеньевна

Мать ребёнка: Фомичева Анна Федоровна

Смерть
02.12.2010

Мы используем куки для улучшения работы сайта.