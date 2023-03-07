Шулепов Афанасий Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Афанасьева
Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Фекла Афанасьева
Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Матрона Афанасьева
Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шулепова Ирина Филиппова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858