Шулепов Афанасий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШулепов Афанасий Васильев

Шулепов Афанасий Васильев

avatar

Место рождения

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Шулепов Василий Иванов

Мать: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия Афанасьева

Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шулепов Семион Афанасьев

Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Фекла Афанасьева

Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Матрона Афанасьева

Мать ребёнка: Шулепова Ирина Филиппова

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Ирина Филиппова

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close