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Шулепова Ирина Филиппова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1797

Дата смерти

После 1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Евдокия Афанасьева

Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Шулепов Семион Афанасьев

Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Фекла Афанасьева

Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Матрона Афанасьева

Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шулепов Афанасий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
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