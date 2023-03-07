Шулепова Ирина Филиппова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиПосле 1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Евдокия Афанасьева
Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1823
Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Фекла Афанасьева
Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Матрона Афанасьева
Отец ребёнка: Шулепов Афанасий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836