Шулепов Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиПосле 1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Шулепов Иван Ефремов
Мать: Шулепова Васса Игнатьева
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Наталья Васильева
Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Шулепов Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева
Рождение ребёнка
Около 1802
Дочь: Епистимия Васильева
Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1836