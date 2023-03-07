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Шулепов Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

После 1836

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Шулепов Иван Ефремов

Мать: Шулепова Васса Игнатьева

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Шулепов Яков Васильев

Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Наталья Васильева

Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Шулепов Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Дочь: Епистимия Васильева

Мать ребёнка: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шулепова Татьяна Лаврентьева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1836
Поломцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
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