Катаев Степан Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Степан Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1646

Дата смерти

После 1706

Пол

Мужской

Отец

Около 1626 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646

Отец: Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Катаев Дементей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Катаев Елисей Степанов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Катаев Филипп Степанов

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706
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