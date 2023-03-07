Катаев Степан Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1646
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1646
Отец: Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706