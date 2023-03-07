Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев

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Место рождения

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1626

Дата смерти

Около 1697

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626

Отец: Катаев Тимофей (Тимошка) Иванов

Мать: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643

Сын: Катаев Семен (Сенка) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644

Сын: Катаев Зиновий (Зинко) Иванов

Мать ребёнка: не указана

дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646

Сын: Катаев Степан Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1650

Сын: Катаев Павел Иванов

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1697
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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