Катаев Иван (Ивашко) Тимофеев
Место рождениядер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1626
Дата смертиОколо 1697
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1626
Отец: Катаев Тимофей (Тимошка) Иванов
Мать: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1643
Сын: Катаев Семен (Сенка) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1644
Сын: Катаев Зиновий (Зинко) Иванов
Мать ребёнка: не указана
дер. Сидоровская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
После 1646
Сын: Катаев Степан Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1650
Сын: Катаев Павел Иванов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Около 1697
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя