Катаев Филипп Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1701
Дата смертиПосле 1706
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1701
Отец: Катаев Степан Иванов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Завалина, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1706