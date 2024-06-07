Белова (Жердочкина) Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова (Жердочкина) Мария Васильевна

Место рождения

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.09.1907

Дата смерти

15.08.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907

Отец: Жердочкин Василий Иванов

Мать: Жердочкина Павла Максимова

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белов Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
27.08.1930

Сын: Белов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Зыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Королева (Белова) Римма Васильевна

Отец ребёнка: Белов Василий Иванович

Зыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
15.08.1986

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