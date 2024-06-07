Белова (Жердочкина) Мария Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.09.1907
Дата смерти15.08.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1907
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
27.08.1930
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Королева (Белова) Римма Васильевна
Отец ребёнка: Белов Василий Иванович
Смерть
15.08.1986