Белов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1930
Дата смерти1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: Белов Василий Иванович
Мать: Белова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: Белова Любовь Петровна
Рождение ребёнка
1967
Дочь: Белова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Белова Любовь Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Любовь Петровна
Смерть
1992