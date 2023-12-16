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Белов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

1992

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Белова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1957

Сын: Белов Андрей Петрович

Мать ребёнка: Белова Любовь Петровна

Рождение ребёнка
1967

Дочь: Белова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Белова Любовь Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Любовь Петровна

Смерть
1992
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