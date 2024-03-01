Королева (Белова) Римма Васильевна
Место рождения
Дата рождения1935
Дата смерти?.03.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.07.1957
Дочь: Сорокина (Королева) Надежда Анатольевна
Отец ребёнка: Королев Анаталий Федорович
Рождение ребёнка
14.05.1961
Сын: Королев Александр Анатальевич
Отец ребёнка: Королев Анаталий Федорович
Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.03.2024