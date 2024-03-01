Королева (Белова) Римма Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королева (Белова) Римма Васильевна

Место рождения

Зыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Белов Василий Иванович

Мать: Белова (Жердочкина) Мария Васильевна

Зыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королев Анаталий Федорович

Рождение ребёнка
29.07.1957

Дочь: Сорокина (Королева) Надежда Анатольевна

Отец ребёнка: Королев Анаталий Федорович

Зыково, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.05.1961

Сын: Королев Александр Анатальевич

Отец ребёнка: Королев Анаталий Федорович

Бойлово, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.03.2024

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