Пятина (Коновалова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятина (Коновалова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1953

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна

Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1972

Сын: Пятин Олег Анатольевич

Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
06.03.1978

Сын: Пятин Константин Анатольевич

Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
1988

Сын: Пятин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович

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