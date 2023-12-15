Пятина (Коновалова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна
Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1972
Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
06.03.1978
Сын: Пятин Константин Анатольевич
Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
1988
Сын: Пятин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Пятин Анатолий Иванович