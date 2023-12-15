Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устиловский Семен Андреевич
Отец ребёнка: Устиловский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устиловский Матвей Андреевич
Отец ребёнка: Устиловский Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устиловский Андрей
Рождение ребёнка
2002
Сын: Устиловский Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Устиловский Андрей