Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пятин Анатолий Иванович

Мать: Пятина (Коновалова) Александра Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устиловский Семен Андреевич

Отец ребёнка: Устиловский Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устиловский Матвей Андреевич

Отец ребёнка: Устиловский Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Устиловский Андрей

Рождение ребёнка
2002

Сын: Устиловский Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Устиловский Андрей

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