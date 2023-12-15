Устиловский Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиловский Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устиловский Семен Андреевич

Мать ребёнка: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устиловский Матвей Андреевич

Мать ребёнка: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна

Рождение ребёнка
2002

Сын: Устиловский Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна

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