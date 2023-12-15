Устиловский Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устиловский Семен Андреевич
Мать ребёнка: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устиловский Матвей Андреевич
Мать ребёнка: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2002
Сын: Устиловский Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Устиловская (Пятина) Ирина Анатольевна