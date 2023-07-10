Пятин Константин Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1978
Дата смерти10.07.2023
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1978
Рождение ребёнка
15.06.1998
Дочь: Шипилова Юлия Константиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.09.2001
Сын: Заздравных Алексей Константинович
Мать ребёнка: Заздравных Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
05.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Заздравных Ольга Викторовна
Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
10.07.2023