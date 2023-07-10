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Пятин Константин Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1978

Дата смерти

10.07.2023

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1978

Отец: Пятин Анатолий Иванович

Мать: Пятина Александра Николаевна

Рождение ребёнка
15.06.1998

Дочь: Шипилова Юлия Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
07.09.2001

Сын: Заздравных Алексей Константинович

Мать ребёнка: Заздравных Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
05.05.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заздравных Ольга Викторовна

Алейск, город Алейск, Алтайский край
Смерть
10.07.2023
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