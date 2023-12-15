Заздравных Ольга Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1976
Рождение ребёнка
07.09.2001
Сын: Заздравных Алексей Константинович
Отец ребёнка: Пятин Константин Анатольевич
Рождение ребёнка
05.05.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пятин Константин Анатольевич
Алейск, город Алейск, Алтайский край