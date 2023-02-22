Кожевников Феофилакт Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожевников Феофилакт Петрович

Кожевников Феофилакт Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Кожевников Пётр Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1895

Дочь: Наталья Феофилавтовна

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Титовна

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Гущина Ольга Феофилактовна

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Титовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожевников Пётр Феофилактович

Мать ребёнка: Кожевникова Мария Титовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожевникова Мария Титовна

Смерть
1901
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close