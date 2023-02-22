Кожевников Феофилакт Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Кожевников Пётр Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1895
Дочь: Наталья Феофилавтовна
Мать ребёнка: Кожевникова Мария Титовна
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Гущина Ольга Феофилактовна
Мать ребёнка: Кожевникова Мария Титовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожевников Пётр Феофилактович
Мать ребёнка: Кожевникова Мария Титовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901