Гущина (Кожевникова) Ольга Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Кожевникова) Ольга Феофилактовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1898

Дата смерти

13.10.1985

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1866 г.р.

Муж

1900 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1898

Отец: Кожевников Феофилакт Петрович

Мать: Кожевникова Мария Титовна

Рождение ребёнка
18.02.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович

Рождение ребёнка
18.07.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Николай Иосифович

Смерть
13.10.1985
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Семенов, Семеновский, Нижегородская область
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