Гущина (Кожевникова) Ольга Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1898
Дата смерти13.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1898
Рождение ребёнка
18.02.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович
Рождение ребёнка
18.07.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гущин Николай Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.10.1985
Похороны
Неизвестно