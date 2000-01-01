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Кожевников Пётр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Кожевников Алексей Максимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Кожевников Феофилакт Петрович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
часовщик, настройщик роялей, гармоней, народный лекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845
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