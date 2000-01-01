Кожевников Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти1845
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Кожевников Алексей Максимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Кожевников Феофилакт Петрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
часовщик, настройщик роялей, гармоней, народный лекарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1845