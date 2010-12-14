Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1927
Дата смерти14.12.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1927
Отец: Абалин Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илмаюров Константин
Отец ребёнка: Илмаюров Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Илмаюров Николай
Смерть
14.12.2010