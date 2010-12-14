Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна 03.02.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1927

Дата смерти

14.12.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1920 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1927

Отец: Абалин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илмаюров Константин

Отец ребёнка: Илмаюров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илмаюров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илмаюров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илмаюров Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Илмаюров Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илмаюров Николай

Смерть
14.12.2010

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