Илмаюров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1920
Дата смерти04.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Илмаюров Константин
Мать ребёнка: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.04.2001