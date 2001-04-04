Илмаюров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илмаюров Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1920

Дата смерти

04.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Илмаюров Константин

Мать ребёнка: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Смерть
04.04.2001

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