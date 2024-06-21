Илмаюров Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлмаюров Константин

Илмаюров Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илмаюров Николай

Мать: Илмаюрова (Абалина) Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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