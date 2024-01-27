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Алатарцев Alatretsev Никифор Игнатович

Место рождения

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Алатарцев Alatretsev Игнат Семенович

Мать: Алаторцева Прасковья

Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Никифоровна

Мать ребёнка: Алаторцева Татьяна

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алатарцев Alatretsev Кондрат Никифорович

Мать ребёнка: Алаторцева Татьяна

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисская губернии, ныне Азербайджан.
В 42 года живет с семьей и сыном Кондратием 5 лет и племянником Сергеем Андреевичем 27 лет и его сыном Григорием Сергеевичем 5 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алаторцева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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