Алатарцев Alatretsev Никифор Игнатович
Место рожденияРоссия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1808
Россия, Саратовская губерния, Аткарский район, с. Малые Копены
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афимья Никифоровна
Мать ребёнка: Алаторцева Татьяна
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845
Сын: Алатарцев Alatretsev Кондрат Никифорович
Мать ребёнка: Алаторцева Татьяна
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка, Тифлисская губернии, ныне Азербайджан.
В 42 года живет с семьей и сыном Кондратием 5 лет и племянником Сергеем Андреевичем 27 лет и его сыном Григорием Сергеевичем 5 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1844 году
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алаторцева Татьяна
Смерть
Неизвестно