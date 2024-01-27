Алаторцева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алаторцева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Афимья Никифоровна

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Никифор Игнатович

с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845

Сын: Алатарцев Alatretsev Кондрат Никифорович

Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Никифор Игнатович

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алатарцев Alatretsev Никифор Игнатович

Смерть
Неизвестно
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