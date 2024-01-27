Алаторцева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Афимья Никифоровна
Отец ребёнка: Алатарцев Alatretsev Никифор Игнатович
с.Батаевка Царевский уезд, Астраханской губернии
Рождение ребёнка
1845
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно