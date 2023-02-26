Сибилев Валериан Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1862
Дата смертиПосле 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862
Отец: Сибилев Даниил Акимович
Мать: не указана
Бракосочетание
11.10.1885
церковь Спаса Преображения на Песках близ Арбата
Крещение
27.03.1916
В восприемниках у Сергея Ивановича Протопопова | Godparents:Крестные: Потомственный почетный гражданин Сергей Сергеев Протопопов, тайный советник Валериан Данилов Сибилев и жена потомственного почетно... Показать все
Смерть
После 1917