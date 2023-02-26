Сибилев Валериан Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибилев Валериан Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1862

Дата смерти

После 1917

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1866 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1862

Отец: Сибилев Даниил Акимович

Мать: не указана

Бракосочетание
11.10.1885

Жена: Сибилева Любовь Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
церковь Спаса Преображения на Песках близ Арбата
Крещение
27.03.1916
Москва, город федерального значения Москва
В восприемниках у Сергея Ивановича Протопопова | Godparents:Крестные: Потомственный почетный гражданин Сергей Сергеев Протопопов, тайный советник Валериан Данилов Сибилев и жена потомственного почетно... Показать все
Смерть
После 1917
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