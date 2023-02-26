Сибилева (Ланина) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сибилева (Ланина) Любовь Николаевна

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Около 1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Россия
Образование
Около ?.11.1882
Москва, город федерального значения Москва
частные уроки русской словесности у В.А. Гольцева
Образование
До 1882
Москва, город федерального значения Москва
Частный пансион И.Ф. Дюмушель
Бракосочетание
11.10.1885

Муж: Сибилев Валериан Данилович

Москва, город федерального значения Москва
церковь Спаса Преображения на Песках близ Арбата
Смерть
Неизвестно
Россия
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