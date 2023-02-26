Сибилева (Ланина) Любовь Николаевна
Место рожденияРоссия
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Россия
Образование
Около ?.11.1882
частные уроки русской словесности у В.А. Гольцева
Образование
До 1882
Частный пансион И.Ф. Дюмушель
Бракосочетание
11.10.1885
церковь Спаса Преображения на Песках близ Арбата
Смерть
Неизвестно
Россия