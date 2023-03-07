Киселевъ Осипъ
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Киселевъ Василий
Мать: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Кисилева Марья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Наталья
Мать ребёнка: Кисилева Марья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Киселевъ Фома
Мать ребёнка: Кисилева Марья
Рождение ребёнка
1815
Сын: Киселевъ Павелъ
Мать ребёнка: Кисилева Марья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кисилева Марья