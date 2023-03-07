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Киселевъ Осипъ

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Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Киселевъ Василий

Мать: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Кисилева Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: Кисилева Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Киселевъ Фома

Мать ребёнка: Кисилева Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Сын: Киселевъ Павелъ

Мать ребёнка: Кисилева Марья

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Марья

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