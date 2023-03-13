Киселевъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселевъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Киселевъ Федоръ

Мать: Киселева Марфа Петрова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Киселевъ Павелъ

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Киселевъ Осипъ

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Марья

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Маланья

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Настасья

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1796

Сын: Киселевъ Илья

Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кисилева Окулина Петрова

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