Киселевъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Киселевъ Федоръ
Мать: Киселева Марфа Петрова
Рождение ребёнка
1779
Сын: Киселевъ Павелъ
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Киселевъ Осипъ
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Маланья
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Настасья
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Рождение ребёнка
1796
Сын: Киселевъ Илья
Мать ребёнка: Кисилева Окулина Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кисилева Окулина Петрова