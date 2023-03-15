Кулакова (Фадеева) Наталья Юрьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956
Отец: Фадеев Юрий Алексеевич
Рождение ребёнка
13.04.1980
Сын: Кулаков Дмитрий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кулаков Геннадий Борисович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.08.1984
Сын: Кулаков Анатолий Геннадьевич
Отец ребёнка: Кулаков Геннадий Борисович