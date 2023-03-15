Кулакова (Фадеева) Наталья Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКулакова (Фадеева) Наталья Юрьевна

Кулакова (Фадеева) Наталья Юрьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1956

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1956

Отец: Фадеев Юрий Алексеевич

Мать: Фадеева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
13.04.1980

Сын: Кулаков Дмитрий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кулаков Геннадий Борисович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
07.08.1984

Сын: Кулаков Анатолий Геннадьевич

Отец ребёнка: Кулаков Геннадий Борисович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close