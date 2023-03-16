Фадеев (Была Другая Неизвестна) Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фадеев (Была Другая Неизвестна) Юрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1926

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

О рождении примерно, так как возраст определили по зубам в детдоме
Рождение ребёнка
25.05.1956

Дочь: Кулакова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуковец Галина Юрьевна

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Виктор Юрьевич

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фадеев Владимир Юрьевич

Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна

Смерть
1996
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