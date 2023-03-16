Фадеев (Была Другая Неизвестна) Юрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1926
Дата смерти1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
О рождении примерно, так как возраст определили по зубам в детдоме
Рождение ребёнка
25.05.1956
Дочь: Кулакова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуковец Галина Юрьевна
Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Фадеева Татьяна Алексеевна
Смерть
1996