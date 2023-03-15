Юрченко Александр Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Юрченко Спиридон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
24.06.1936
Сын: Юрченко Борис Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1939
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий, бондарь
Смерть
1945
Причина смерти: На войне | погиб на фронтах Великой Отечественной войны