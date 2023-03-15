Юрченко Александр Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Александр Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Юрченко Спиридон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
24.06.1936

Сын: Юрченко Борис Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1939
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрченко Феодосья Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Юрченко Феодосья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рабочий, бондарь
Смерть
1945
Причина смерти: На войне | погиб на фронтах Великой Отечественной войны
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