Юрченко Феодосья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрченко Феодосья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

После 1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

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1936 г.р.
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Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
24.06.1936

Сын: Юрченко Борис Александрович

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1939
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрченко Владимир Александрович

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юрченко Александр Спиридонович

Смерть
После 1963
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