Юрченко Феодосья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиПосле 1963
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
24.06.1936
Сын: Юрченко Борис Александрович
Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
1939
Злынка, Злынковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрченко Владимир Александрович
Отец ребёнка: Юрченко Александр Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1963