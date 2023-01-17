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Рязанов Михаил Иванович

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Место рождения

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

04.11.1918

Дата смерти

После 1985

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918

Отец: Рязанов Иван Прокофьевич

Мать: Рязанова Анна Ивановна

Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Галина Никитишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Галина Никитишна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рязанова Галина Никитишна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рязанова Галина Никитишна

Место жительства
Неизвестно
Селитренное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
После 1985
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