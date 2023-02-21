Рязанова (Шарапова) Галина Никитишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанова (Шарапова) Галина Никитишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шарапов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рязанов Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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