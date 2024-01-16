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Колосов Ефим Борисов Же

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1658

Дата смерти

До 1764

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658

Отец: Колосов Борис Иванов

Мать: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1699

Сын: Колосов Перфирий Ефимович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1706

Сын: Колосов Иван Ефимович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1710

Сын: Колосов Гаврила Ефимов

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1711

Сын: Колосов Мирон Ефимович

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Смерть
До 1764
д. Подсмуринская
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