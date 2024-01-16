Колосов Ефим Борисов Же
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1658
Дата смертиДо 1764
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1658
Отец: Колосов Борис Иванов
Мать: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1699
Сын: Колосов Перфирий Ефимович
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1706
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1710
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1711
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Смерть
До 1764
д. Подсмуринская