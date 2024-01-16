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Колосов Борис Иванов

Место рождения

д. Подсмуринская

Дата рождения

1620

Дата смерти

До 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620

Отец: Колосов Иван Иванов

Мать: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1653

Сын: Колосов Яким Борисов

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
До 1653

Сын: Колосов Ефим Борисов

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1658

Сын: Колосов Ефим Борисов Же

Мать ребёнка: ?

д. Подсмуринская
Смерть
До 1678
д. Подсмуринская
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