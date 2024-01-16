Колосов Борис Иванов
Место рожденияд. Подсмуринская
Дата рождения1620
Дата смертиДо 1678
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1620
Отец: Колосов Иван Иванов
Мать: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1653
Сын: Колосов Яким Борисов
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
До 1653
Сын: Колосов Ефим Борисов
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Рождение ребёнка
1658
Мать ребёнка: ?
д. Подсмуринская
Смерть
До 1678
д. Подсмуринская