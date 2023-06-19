Поварницын Михаил Кириллов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Кирилл
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1810
Сын: Поварницын Михайло Михайлов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Сын: Поварницын Василiй Михайлов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Поварницына Анна Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Федот Михайлов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Федор Михайлов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасiя Михайлова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно