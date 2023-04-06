Поварницын Михайло Михайлов
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Поварницын Михаил Кириллов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Марина Симеонова
Рождение ребёнка
27.06.1841
Мать ребёнка: Марина Симеонова
Бракосочетание
26.07.1843
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно