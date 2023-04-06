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Поварницын Михайло Михайлов

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Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Поварницын Михаил Кириллов

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Марина Симеонова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
27.06.1841

Сын: Поварницын Петр Михайлов

Мать ребёнка: Марина Симеонова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
26.07.1843

Жена: Дерюшева Устина Григорьева

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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