Поварницын Кирилл — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поварницын Кирилл

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Дорофей Кириллов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Осип Кириллов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Михаил Кириллов

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
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