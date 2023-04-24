Поварницын Кирилл
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Дорофей Кириллов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Михаил Кириллов
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин