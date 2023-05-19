Поварницын Федот Михайлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поварницын Михаил Кириллов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1843
Сын: Поварницын Самуил Федотов
Мать ребёнка: Февронiя Иванова
Рождение ребёнка
05.05.1845
Сын: Поварницын Николай Федотов
Мать ребёнка: Февронiя Иванова
Рождение ребёнка
10.07.1846
Сын: Поварницын Гаврiил Федотов
Мать ребёнка: Февронiя Иванова
Рождение ребёнка
03.03.1851
Сын: Поварницын Василiй Федотов
Мать ребёнка: Февронiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поварницын Алексiй Федотов
Мать ребёнка: Февронiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно