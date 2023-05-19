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Поварницын Федот Михайлов

Место рождения

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поварницын Михаил Кириллов

Мать: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
17.08.1843

Сын: Поварницын Самуил Федотов

Мать ребёнка: Февронiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1845

Сын: Поварницын Николай Федотов

Мать ребёнка: Февронiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.07.1846

Сын: Поварницын Гаврiил Федотов

Мать ребёнка: Февронiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
03.03.1851

Сын: Поварницын Василiй Федотов

Мать ребёнка: Февронiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Алексiй Федотов

Мать ребёнка: Февронiя Иванова

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно