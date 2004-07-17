Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

17.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Шокуров Василий Андреевич

Мать: Шокурова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Алексей Анатольевич

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Валентина Анатольевна

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Зинаида Анатольевна

Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапов Анатолий Филиппович

Смерть
17.07.2004
Шаран, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан

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