Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти17.07.2004
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Алексей Анатольевич
Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Валентина Анатольевна
Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Зинаида Анатольевна
Отец ребёнка: Потапов Анатолий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.07.2004
Шаран, Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан