Потапов Анатолий Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапов Анатолий Филиппович

Потапов Анатолий Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Потапов Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Валентина Анатольевна

Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Потапова Зинаида Анатольевна

Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.