Потапов Анатолий Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Татьяна Анатольевна
Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Валентина Анатольевна
Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Потапова Зинаида Анатольевна
Мать ребёнка: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно