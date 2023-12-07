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Шокурова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

18.12.1953

Пол

Женский

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шокуров Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Шокуров Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1938

Сын: Шокуров Павел Васильевич

Отец ребёнка: Шокуров Василий Андреевич

Смерть
18.12.1953

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