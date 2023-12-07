Шокурова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смерти18.12.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Потапова (Шокурова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Шокуров Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1938
Отец ребёнка: Шокуров Василий Андреевич
Смерть
18.12.1953