Зайцева Федосья Петровна
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти05.10.1865 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Пётр Никифорович
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1844 ст.
Муж: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.
Дочь: Зайцева Анна Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
29.09.1846 ст.
Дочь: Зайцева Пелагея Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
1850 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1851 ст.
Дочь: Зайцева Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
24.10.1853 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
22.02.1858 ст.
Сын: Зайцев Василий Васильевич
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
07.04.1860 ст.
Дочь: Зайцева Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Рождение ребёнка
17.03.1862 ст.
Дочь: Зайцева Васса Васильевна
Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич
Смерть
05.10.1865 ст.