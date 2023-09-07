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Зайцева Федосья Петровна

Место рождения

Сонино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

05.10.1865 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Пётр Никифорович

Мать: не указана

Сонино, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
23.01.1844 ст.

Муж: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.02.1845 ст.

Дочь: Зайцева Анна Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
29.09.1846 ст.

Дочь: Зайцева Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Зайцев Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.03.1851 ст.

Дочь: Зайцева Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.10.1853 ст.

Сын: Зайцев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.11.1855 ст.

Сын: Зайцев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
22.02.1858 ст.

Сын: Зайцев Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
07.04.1860 ст.

Дочь: Зайцева Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
17.03.1862 ст.

Дочь: Зайцева Васса Васильевна

Отец ребёнка: Зайцев Василий Ильич

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
05.10.1865 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

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