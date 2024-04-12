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Зайцев Пётр Васильевич

Место рождения

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

12.08.1883 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Зайцев Василий Ильич

Мать: Зайцева Федосья Петровна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
10.02.1875 ст.

Жена: Зайцева Мария Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
24.05.1875 ст.

Сын: Зайцев Фёдор Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
14.05.1877 ст.

Сын: Зайцев Константин Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
13.11.1878 ст.

Сын: Зайцев Василий Петрович

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
20.03.1883 ст.

Дочь: Кабишева Мария Петровна

Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна

Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
12.08.1883 ст.
Сторожно, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
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