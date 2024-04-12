Зайцев Пётр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смерти12.08.1883 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Зайцев Василий Ильич
Мать: Зайцева Федосья Петровна
Бракосочетание
10.02.1875 ст.
Жена: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
24.05.1875 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
14.05.1877 ст.
Сын: Зайцев Константин Петрович
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
13.11.1878 ст.
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
20.03.1883 ст.
Дочь: Кабишева Мария Петровна
Мать ребёнка: Зайцева Мария Алексеевна
Смерть
12.08.1883 ст.